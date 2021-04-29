В Башкирии произошло новое нападение стаи бродячих собак на детей

Бирская межрайонная прокуратура провела проверку по информации из опубликованного в социальных сетях видео﻿ о нападении безнадзорных собак на учащихся школы.

Установлено, что днем, 28 апреля 2021 года, четыре второклассника, испугавшись бездомных собак, забрались на дерево. Спуститься им помог проходивший мимо педагог, который отогнал животных.

По факту ненадлежащей организации отлова животных межрайонная прокуратура внесла в адрес муниципалитета представление об устранении нарушений законодательства.

Это далеко не первый произошедший в Башкирии за последнее время случай агрессивного поведения бродячих собак. Так, 17 апреля в селе Сафарово Учалинского района республики от нападения стаи безнадзорных собак погиб четырехлетний ребенок.

Осенью прошлого года в городе Агидель одна из бездомных собак сначала покусала двух мальчиков, а затем напала на девочку и прижала ее к земле. Животное не отходило от ребенка, рычало, а бессильные взрослые лишь наблюдали за происходящим и кричали малышке «лежи», «не двигайся» и «потихонечку вставай». К счастью, тогда ребенок остался жив.

Ситуация с бродячими собаками значительно обострилась после вступления в силу федерального закона № 498 «Об ответственном обращении с животными…». Согласно нему, с 1 января 2020 года в России полностью запрещен отстрел бродячих собак. Животных нужно отлавливать и определять степень их агрессивности. Если собака будет признана опасной, она должна пожизненно содержаться в специальном приюте. Остальные особи проходят процедуру стерилизации, чипируются неснимаемыми бирками и выпускаются в места прежнего обитания.

По данным Управления ветеринарии РБ, в Башкирии насчитывается около 150 тысяч собак, из которых 100 тысяч или 66% — бродячие. До вступления в силу нового закона по заявкам жителей и при плановых рейдах в республике ежегодно усыплялось порядка 50 тысяч бродячих собак. Это позволяло весьма эффективно сдерживать рост их численности и снижать степень опасности для людей.

В 2021 году в Башкирии запланирован отлов всего около 16 тысяч безнадзорных собак. И большинство из них после чипирования и стерилизации окажется на прежнем месте. В нашем регионе действует 25 частных и 9 муниципальных приютов, но в основном они рассчитаны на временное пребывание, а для содержания на постоянной основе приютам остро не хватает ресурсов и площадей.

Все это ожидаемо привело к росту регистрируемых случаев нападения бездомных собак на людей, от которых, прежде всего, страдают дети. По данным, озвученным в Госсобрании — Курултае РБ со ссылкой на статистику регионального МВД, в 2018 году в Башкирии было зарегистрировано 97 нападений, а в 2020 году, то есть после вступления закона в силу – 251 или в 2,5 раза больше.

По мнению экспертов, основная сложность связана с неспособностью регионов самостоятельно изыскать в своих бюджетах средства на отлов, стерилизацию и содержание большого числа бродячих животных. А федеральный закон никак не решает эту проблему.

«Закон об ответственном обращении с животными действительно был нужен для гуманизации нашего общества, — считает депутат Госсобрания — Курултая РБ Руфина Шагапова. — Но когда его приняли, оказалось, что регионы не могут его реализовать, ведь он был принят без федеральной финансовой поддержки. Строительство и содержание приютов требует очень больших средств, даже по самым минимальным подсчетам мы не справимся с такими огромными цифрами».