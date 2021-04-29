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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Вузам в регионах РФ разрешили перейти на дистанционное обучение с 4 по 7 мая

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Вузам в регионах РФ разрешили перейти на дистанционное обучение с 4 по 7 мая Фото: Олег Яровиков

Вузам России разрешено с 4 по 7 мая перейти на дистанционное обучение. Соответствующий приказ был выпущен Минобрнауки РФ.

«Руководители организаций вправе обеспечить реализацию образовательных программ и проведение промежуточной аттестации с применением дистанционных образовательных технологий», — говорится в тексте приказа.

Информацию агентству «Башинформ» подтвердили в Уфимском государственном авиационном техническом университете. Студенты вуза в период с 4 по 7 мая будут учиться в удаленном формате.

Ранее сообщалось, что студенты вузов России могут уйти на дополнительные каникулы с 1 по 10 мая. Об этом говорил заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая 2021 года.

 

ИА «Башинформ»

Теги: вузы, образование
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