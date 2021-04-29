В лесах Башкирии введен особый противопожарный режим

В лесах Башкирии с 28 апреля до особого распоряжения вводится особый противопожарный режим.

Запрещено разведение костров, пал травы, сжигание мусора на земельных участках, примыкающих к лесам.

Распоряжение поручает усилить надзор за обеспечением пожарной безопасности в населённых пунктах.

Кроме того, необходимо организовать круглосуточное дежурство во всех пожарных подразделениях, обеспечить все населённые пункты телефонной связью, активизировать противопожарную агитацию.

Арендаторам лесных участков, осуществляющим заготовку леса и другие виды лесопользования, на период действия особого противопожарного режима предписано организовать патрулирования арендованных участков и своевременно обеспечить выполнение противопожарных мероприятий.

Как сообщает пресс-служба регионального Минлесхоза, с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда зарегистрировано 20 лесных пожаров на площади 29,8 га. Виновниками возгораний стали люди.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров влечет наложение административного штрафа:

— на граждан в размере от 4 000 до 5 000 рублей;

— на должностных лиц — от 20 000 до 40 000 рублей;

— на юридических лиц — от 300 000 до 500 000 рублей.