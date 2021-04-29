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В МЧС рассказали, как приготовить шашлык на природе и не устроить при этом пожар

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В МЧС рассказали, как приготовить шашлык на природе и не устроить при этом пожар Фото: Ксения Калинина

﻿На брифинге по паводковой ситуации первый заместитель министра МЧС по РБ Эдуард Идрисов рассказал, как минимизировать риски пожара в майские праздники при приготовлении шашлыка.

Эдуард Идрисов отметил, что мангал нужно устанавливать на расстоянии не менее пяти метров от ближайших зданий и сооружений, на расстоянии 30 метров от смешанного леса и 100 метров — от хвойного леса.

Важно, чтобы мангал не располагался рядом с листьями и сухой травой. Рядом должны быть подручные средства для тушения пожара, например, вода.

«Чтобы избежать пожара, безопаснее использовать древесный уголь. Для розжига используем специальную жидкость, но в малом количестве, чтобы она не воспламеняла сухую траву. Подливать розжиг во время горения запрещено», — сказал Идрисов.

Угли после жарки необходимо залить большим количеством воды. Рекомендуется использовать все меры безопасности при обращении с огнем, подчеркнули в МЧС.

Ранее «Башинформ» сообщал, что ﻿в Башкирии из-за возгорания сухой травы за сутки произошло 17 пожаров.

 

ИА «Башинформ»

Теги: МЧС, пожары
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