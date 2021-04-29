Фото: ДУМ РБ В торговом центре Уфы открылась первая молельная комната Фото: ДУМ РБ

﻿В Лайф-стайл центре «Башкирия» открыли первую в республике молельную комнату в торговом центре. Об этом сообщили в ДУМ Башкирии.

«Для исполнения молитвы — намаза — много не надо: чистое светлое помещение. Десяти квадратных метров достаточно, чтобы удовлетворить эту потребность. Причём эти комнаты открыты не только мусульманам, а всем, кто нуждается в уединении для молитвы», — отметил ﻿муфтий Башкортостана Айнур хазрат Биргалин.﻿

По словам руководителя проекта «Путник» Алмаза хазрата Валеева, сейчас ведутся переговоры об открытии таких комнат на железнодорожных станциях.

«Как минимум, в здании Уфимского железнодорожного вокзала такая комната должна иметься, — считает Алмаз хазрат. — Данная работа перекликается и с рядом других направлений работы ДУМ РБ: проектом по строительству модульных молельных комнат на трассах республики и организацией халяль-френдли инфраструктуры для путешественников — гостей республики и ее жителей», — отметил он.