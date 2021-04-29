Фото: ИА «Башинформ» Стало известно, когда в Башкирии пройдет последний звонок Фото: ИА «Башинформ»

﻿В Башкирии последний звонок в школах пройдет в субботу, 22 мая. ﻿Дата определена как единый день проведения последнего звонка для обучающихся выпускных 9-х и 11-х классов. Об этом сообщили в министерстве образования и науки республики.

Роспотребнадзор разработал рекомендации по проведению праздника. Согласно документу, мероприятие с участием детей рекомендуется провести на открытом воздухе с проведением термометрии, обеспечить соблюдение социальной дистанции между участниками, зигзагообразную рассадку за столами (по одному человеку), использование одноразовой посуды, а также носить маски и проветривать помещения.

Напомним, в 2020 году из-за пандемии школьники участвовали в последнем звонке в онлайн формате.