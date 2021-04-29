Школьники спроектировали новые форматы образования на «Территории роста – Смарт-тау 5.0»









28 апреля в Центре спортивной подготовки Республики Башкортостан им. Р. А. Баталовой завершил работу молодёжный образовательный форум «Территория роста – Смарт-тау 5.0».

На площадке школьники от 14 до 17 лет вместе с федеральными экспертами Кружкового движения НТИ простроили свои карьерные траектории и разработали образовательные проекты.

Школьники работали в проектных группах. На лекциях и мастер-классах они узнали о глобальных технологических трендах и вызовах, перспективах и приоритетах региона на ближайшие годы, карьерных и других возможностях для молодых талантов в республике. Вместе с наставниками участники спроектировали новые образовательные форматы для молодежи региона, которые будут способствовать созданию новых технологических компаний, перспективных проектов.

«Я хочу таким же школьникам, как я, помочь реализовать себя, помочь стать настоящим человеком, помочь стать активной личностью. Я хочу стать куратором, таким же, как те, что сейчас присутствуют на этом форуме», – рассказала участница, ученица 9 класса СОШ №1 г. Межгорье Ангелина Моисеева.

На площадке «Смарт-тау» студенты и трудящаяся молодёжь представили свои проекты по восьми направлениям: добровольчество, творчество, молодёжные медиа, патриотическое воспитание, профилактика негативных проявлений в молодежной среде, развитие социальных лифтов, спорт, ЗОЖ, туризм и студенческие инициативы.

В каждом из них эксперты Всероссийского конкурса молодёжных проектов Росмолодёжи и представители регионального экспертного совета в сфере молодёжных проектов определили по три победителя, которые получат гранты на суммы 50, 30 и 20 тысяч рублей на реализацию своих инициатив.

«Мой проект «Межрегиональный творческо-игротехнический слет старшеклассников «Зимовка» направлен на выявление талантливых ребят в сфере медиа и игротехники, их обучение с возможностью дальнейшей стажировки в медиацентре и последующей реализации игр в лагерях. Форум станет отправной точкой в реализации моего проекта, планирую дальше участвовать и побеждать во всероссийских форумах», – поделилась победитель в номинации «Инициативы творческой молодёжи», автор проекта Эльвина Байбулатова.

Сообщается, что все участники грантового конкурса будут рекомендованы на всероссийские форумы.

«Республика Башкортостан – это регион возможностей, и эти форумы – дорога к стартапам. Пользуйтесь этими возможностями максимально», – отметил начальник управления регионального взаимодействия Росмолодежи Кирилл Литвицкий, высоко оценивший потенциал республики, в том числе региональную арт-резиденцию.

Напомним, что в этом году два крупных молодежных форума проходили под общим брендом «Инсайт успеха» под эгидой года науки и технологий и 60-летия первого полета человека в космос. В течение трёх дней участники проходили мастер-классы, проектные сессии, кейсы и консультации от экспертов Всероссийского конкурса молодёжных проектов Росмолодёжи, Кружкового движения НТИ и региональных экспертов-консультантов в сфере молодёжных проектов, дискуссии, проектные лаборатории, нетворкинг, творческие, спортивные и культурные площадки

Организаторы форума – Министерство молодежной политики и спорта РБ, благотворительный фонд «Территория счастья», Республиканский центр волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив, Молодёжный проектный офис Республики Башкортостан и Кружковое движение НТИ.

В 2019 году по итогам четвёртого «Смарт-Тау» авторы лучших проектов получили региональную поддержку и представили республику на федеральных форумных площадках, выиграв гранты на сумму 15 069 000 руб., а в 2020 году – на сумму 15 364 970 руб.