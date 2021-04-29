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29 апреля Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии прогнозируются дожди со снегом

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Башкирии прогнозируются дожди со снегом Фото: Ксения Калинина

Синоптики Башкирии спрогнозировали погоду в республике на ближайшие дни.

В четверг, 29 апреля, местами ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем составит +10...+15.

В пятницу, 30 апреля, ночью по северу республики пройдёт небольшой дождь со снегом. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью прогнозируется -3...+2, днем +11...+16.

В субботу, 1 мая, днем по северо-западу ожидается небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит 0...+5, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -5, днем +14...+19.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Погода
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