В Башкирии прогнозируются дожди со снегом
В Башкирии прогнозируются дожди со снегом Фото: Ксения Калинина
Синоптики Башкирии спрогнозировали погоду в республике на ближайшие дни.
В четверг, 29 апреля, местами ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем составит +10...+15.
В пятницу, 30 апреля, ночью по северу республики пройдёт небольшой дождь со снегом. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью прогнозируется -3...+2, днем +11...+16.
В субботу, 1 мая, днем по северо-западу ожидается небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит 0...+5, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -5, днем +14...+19.