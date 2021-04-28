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В Уфе жители объявили голодовку, чтобы остановить строительство высотки во дворе дома

ОБЩЕСТВО

В Уфе жители дома №5 по улице Конституции в среду, 28 апреля, объявили голодовку в знак протеста против строительства высотки во дворе их дома.

Мэр Уфы Сергей Греков выехал на место, чтобы встретиться с жителями. После разговора с ним активисты голодовку прекратили.

В администрации состоялась рабочая встреча с участием жителей.

«Мэр обещал в короткий срок разобраться в ситуации и провести служебное расследование со всеми последствиями для исполнителей. В феврале 2021 года администрация Уфы направила в адрес застройщика ПСК-6 предостережение о приостановке стройки», — сообщил заместитель главы администрации Уфы Алексей Дербеко.

Многоэтажный дом по улице Конституции, 5 находится в квартале застройки компании ПСК-6, которая принадлежит депутату горсовета Андрею Носкову.

Согласно информации на сайте «Стройки Уфы», жилой комплекс «Квартал Мира» планируется возвести в квартале, ограниченном улицами Конституции, Максима Горького, Мира, Кольцевая в Орджоникидзевском районе.

По проекту дом предполагалось построить из трех секций Г-образной формы с лоджиями, встроенными помещениями, с техподпольем и техническим чердаком.

 

ИА «Башинформ»

Теги: голодовка
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