Фото: пресс - служба главы Башкортостана Глава Росприроднадзора пригласила детей Башкирии к участию в премии Экология-дело каждого Фото: пресс - служба главы Башкортостана

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Радионова сегодня во время общения со школьниками Салавата, которые занимаются в местных экологических кружках, пригласила их принять участие в Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого». Глава Росприроднадзора сегодня находится с рабочей поездкой в Башкирии.

«Мы хотим дать возможность школьникам проявить себя в деле сохранения природы. Уверена, что именно инициативные и ответственные люди поменяют мир к лучшему. Я приглашаю каждого подать заявку на участие в нашей премии и стать больше, чем просто обывателем, изменить будущее к лучшему. У премии очень большой призовой фонд, 50 победителей поедут на экологическую смену в международный лагерь «Орленок». Призеры получает всевозможные гаджеты. У нас очень честный, красивый, добрый конкурс и у ребят будет возможность высказать свою позицию. Экология – дело каждого. Участвуйте в нашей премии», — сказала Светлана Радионова.

Премия «Экология – дело каждого» организована для детей и подростков от 7 до 16 лет, чтобы повысить их экологическую сознательность, вовлечь в природоохранную повестку и поддержать эко-активность. Жюри выберет самые интересные, нестандартные идеи, полезные инициативы, а также выдающиеся проекты, посвященные сохранению окружающей среды и экологическому просвещению. Участникам предложено 12 номинаций.

Для участия нужно подать заявку на сайте экологияделокаждого.рф до 1 октября 2021 года. Торжественное награждение победителей и лауреатов премии состоится в Москве 25 ноября. Победители примут участие в экологической смене Всероссийского детского центра «Орлёнок».

На сегодняшний день поступило более 150 работ из России, Белоруссии, Италии, Молдовы, а также арабских стран.

Напомним, в 2020 году впервые в истории Российской Федерации экологические цели выведены на национальный уровень. Премия «Экология – дело каждого» отвечает одновременно нескольким: «Комфортная и безопасная среда для жизни», «Создание возможностей для самореализации и развития талантов», «Цифровая трансформация».