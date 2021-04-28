Фото: ИА «Башинформ» Константин Толкачев прокомментировал возможное объединение Башкирии с соседними регионами Фото: ИА «Башинформ»

Председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев прокомментировал вопрос укрупнения регионов.

Напомним, 27 апреля в ходе круглого стола, организованного Высшей школой экономики, вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что России не нужны 85 регионов, и некоторые из них стоит экономически объединить с соседними. Позже он уточнил, что его слова — лишь частное мнение, а в правительстве объяснили, что не прорабатывают идею объединения регионов.

Как отметил спикер парламента Башкирии, рассуждения на тему объединения нашей республики с соседними регионами он считает «бесперспективными и непродуктивными».

«Укрупнение – в первую очередь вопрос экономической справедливости и управленческой целесообразности. В нулевых годах в состав более сильных субъектов вошли шесть российских регионов, и это были правильные решения. Если региону объективно не на что опереться, нет ресурсов для развития, то вхождение в состав экономически сильного соседа обеспечивает ему устойчивость. В масштабе страны такое укрупнение устраняет управленческий дисбаланс, обеспечивает более справедливое распределения благ. В этом смысле перспектива административно-территориального переустройства может иметь практический смысл, — сказал Константин Толкачев. — Что же касается измышлений на тему наших соседей, то всё это безосновательные спекуляции. В нашем регионе все субъекты в достаточной мере состоятельны, нет депрессивных территорий. Национально-исторические отсылки здесь тоже не работают. Да, на заре создания нашей республики часть башкирского населения оказалась вне ее границ. Но вся логика дальнейшего развития была подчинена экономическим процессам. Сегодня и Башкортостан, и наши соседи – экономически сильные, политически состоятельные самостоятельные субъекты, со своими национально-культурными особенностями. Башкортостан, к тому же, является крупнейшим по численности населения субъектом Приволжского федерального округа и седьмым – в Российской Федерации. Если для административного переустройства нет экономической целесообразности, то его перспективы крайне туманны, а последствия непредсказуемы. Поэтому рассуждения на эту тему считаю бесперспективными и непродуктивными».