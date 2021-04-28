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В Башкирии с рабочей поездкой находится руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс - служба главы Башкортостана

В Башкирии с рабочей поездкой находится руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова Фото: пресс - служба главы Башкортостана

Рабочая поездка руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светланы Радионовой в Башкирию началась с осмотра автоматической станции контроля загрязнения атмосферного воздуха (АСКЗА) в Салавате.

Строительство двух станций, расположенных в северной и южной частях города, было профинансировано ООО «Газпром нефтехим Салават» через благотворительный фонд поддержки социального развития города. Их стоимость составила 55,9 млн. рублей.

Эти станции, на которых установлено оборудование ведущих фирм Японии, Германии, Франции и Нидерландов позволяют замерять состояние атмосферного воздуха по 23 видам загрязняющих веществ. Результаты мониторинга, получаемые с АСКЗА, в отличие от результатов постов наблюдения Башкирского УГМС, позволяют более объективно оценить качество атмосферного воздуха на территории населенного пункта, так как работают в автоматическом режиме и круглосуточно.

Все данные с автоматической станции, в том числе и случае загрязнения атмосферного воздуха будут появляться на сайте Минэкологии Башкирии.

«Экологическая обстановка в республике требует внимания и со стороны нашей службы. Наши специалисты за прошлый год выявили на 700 млн нанесенного ущерба. Облет территории Башкирской содовой компании не вызвал у меня никаких позитивных эмоций. Мы увидели с воздуха огромные шламонакопители, и при этом пока нет проектов их рекультивации, а к ним близко находятся водные объекты», — сказала Светлана Радионова, отвечая на вопросы журналистов.
Руководитель Росприроднадзора отметила, что надо принять все меры, чтобы исправить и решить совместно все экологические проблемы, связанные с деятельностью БСК.

Она также положительно оценила работу предприятия «Газпром нефтехим Салават», которое за свой счет поставило автоматические станции контроля загрязнения атмосферного воздуха.

«Но одно дело увидеть, а другое дело исправлять ситуацию. Для этого я сюда и приехала: чтобы понять, как мы будем реагировать, и составить четкую программу действий по вашему региону. Мы должны жить в стране с хорошей экологией, как сказал наш президент. Регион нагружен промышленными предприятиями и здесь надзор должен быть более серьезный».
Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров в свою очередь отметил, что важно соблюдение баланса между промышленным развитием и сохранением экологии.
«Обо всех экологических проблемах мы знаем и совместными усилиями мы будем их решать. К сожалению, накопились ряд серьезных вопросов, которые требуют серьезного подхода и помощи федерального центра. Мы это признаем и готовы над их решением вместе серьезно работать», сказал премьер – министр.
Стоит отметить, что Салават – крупный центр нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, является третьим промышленным городом республики по объему выбросов загрязняющих веществ в атмосферу после городов Уфа и Стерлитамак. Объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников в городе за 2020 год составил 38,5 тыс. тонн.

Основной вклад в выбросы от стационарных источников вносят такие предприятия, как: ОАО «Газпром нефтехим Салават» — 24,6 тыс. тонн (64%), ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ» — 4,9 тыс. тонн (12,7%), Салаватская ТЭЦ – 0,7 тыс. тонн (2%). На сегодняшний день за счет внебюджетных средств в республике создано 9 автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха.

Из них две работают в Стерлитамаке, три в Уфе, две в Салавате, по одной в Сибае и Учалах. Для развития полноценной сети мониторинга атмосферного воздуха для основных промышленных городов республики необходимо дополнительное строительство еще 7 АСКЗА в Уфе, трех в Стерлитамаке, одной в Салавате.

 

Азат Гиззатуллин

Теги: Росприроднадзор
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