Коронавирус в Башкирии: Стало больше тяжелых больных; умер один зараженный COVID-19

Вице-премьер России рассказала, когда в стране сформируется коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции и от чего это зависит.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие сутки в республике.

Возросло число тяжелых больных. В Башкирии, по данным на 27 апреля, за сутки зарегистрировано 98 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 42 из них выявлено в Уфе, 10 – в Стерлитамаке, 9 — в Кумертау, 8 – в Салавате, следует из сводки регионального Минздрава. Общее количество выявленных заболевших с начала пандемии составило 35 081. Из них вылечились 32 651 человек, в том числе 181 – выписан за последние сутки. Сейчас в активной форме коронавирусом болеет 1 991 человек. 173 из них лечатся в условиях стационара. Число тяжелых больных увеличилось до 30, днем ранее было 23 таких пациента, пять человек подключены к аппаратам ИВЛ.

От COVID-19 в регионе умерли 439 человек. За минувшие сутки от инфекции скончался один зараженный, это минимум за семь дней.

На пути к коллективному иммунитету. В Башкирию поступило почти 300 тысяч доз вакцины от COVID-19. Полностью привились 149 329 жителей региона, в том числе 5 047 — за прошедшие сутки. По сводке Минздрава РБ, число пунктов вакцинации в регионе возросло до 158 (было 155).

В целом по стране полностью прошли вакцинацию от ковида около 7,7 млн россиян. По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, коллективный иммунитет в стране может быть достигнут к сентябрю 2021 года. «Все зависит от интенсивности вакцинации», — сказала она. Для достижения этой цели надо провакцинировать 60% населения, это почти 69 млн человек.

COVID-мутанты в регионах. В России за сутки выявили 8 053 новых случая заражения коронавирусом — это минимум с сентября прошлого года. Однако, по данным федерального оперштаба по борьбе с инфекцией, число летальных исходов из-за коронавируса в стране за сутки возросло на 392 против 356 днем ранее и в целом достигло 108 980. Мутировавшие штаммы коронавируса – британский и южноафриканский — выявлены в 54 регионах России, но ситуация с их распространением находится под «жестким контролем». Об этом 27 апреля заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании. По словам директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, российская вакцина «Спутник V» создает достаточное количество антител для борьбы с индийским штаммом COVID-19.

Политические игры вокруг «Спутника V». В мире общее число зараженных коронавирусом превысило 148 млн, из них умерли 3,131 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. В Индии суточный рост числа инфицированных пятый день демонстрирует рекордные показатели — 352 991 новый случай за последние сутки, всего — более 17 млн случаев. В связи с этим в стране рекомендовали носить защитные маски даже дома. 32 млн зараженных выявлено в США, в Бразилии – 14,4 млн. Как заявили во вторник в Кремле, Россия готова предоставить Бразилии необходимые данные для разрешения поставок и использования в этой стране российской вакцины от коронавируса. Ранее бразильский регулятор не разрешил использование в стране российской вакцины «Спутник V». Разработчики препарата назвали это решение политическим, информировал ТАСС.