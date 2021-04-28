В Башкирии от коронавирусной инфекции полностью вакцинированы около 154 тысяч жителей

В Башкирии по состоянию на 28 апреля от коронавирусной инфекции полностью привиты 153 783 жителя, все они завершили иммунизацию обоими компонентами вакцины «Гам-КОВИД-Вак». Как сообщили в Министерстве здравоохранения региона, 251 434 человека вакцинированы первым компонентом. По маршруту «Поезда здоровья» в республике вакцинированы 575 человек.

В регионе организована работа 158 пунктов вакцинации, включая пять мобильных пунктов: в Уфе — в Башкирском государственном театре оперы и балета, ТЦ «МЕГА», ТЦ «ПЛАНЕТА», Башкирия Лайфстайл центр и один пункт в городе Стерлитамаке — ТЦ «СитиМолл».

В мобильных пунктах вакцинировано от COVID-19: первым компонентом 8 653 человека, вторым – 3 918 человек.

Всего с конца прошлого года в республику поступило 297 452 дозы вакцины «Гам-КОВИД-Вак», «ЭпиВакКорона».

На днях в регион прибыла очередная партия препаратов, запланировано распределение более 18 тысяч доз вакцины.

Добровольная вакцинация от COVID-19 проходит среди государственных и муниципальных служащих, а также на всех крупных предприятиях Башкортостана. К прививке допускаются работники, которые ранее не болели коронавирусом и не имеют к нему антител, а также не имеющие медицинских противопоказаний. По информации Министерства промышленности и энергетики республики, в настоящее время привито около 24 тысяч работников крупных и средних промышленных предприятий.

«Сделав прививку, мы заботимся о нашем окружении, с кем мы постоянно контактируем. Это близкие, друзья, коллеги. К процессу вакцинации боязни нет. Ситуацию в мире все отслеживают и понимают, что второго варианта не дано, что это нужно сделать. Безопасность родных и близких — это лозунг, которого мы должны придерживаться», — отметил начальник Управления по развитию АО «Башспирт» Эрнест Зарипов.

В период майских праздников все пункты вакцинации в Башкортостане будут работать без выходных, чтобы жители могли вакцинироваться и первым, и вторым компонентами, напомнили в Министерстве здравоохранения РБ.

Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно несколькими способами. В частности, через портал Госуслуг, мобильное приложение «К врачу» или на республиканском сайте doctor.bashkortostan.ru, по единому телефону колл-центра – 1301 и 122, в регистратуре поликлиники по месту жительства или позвонив в Ситуационный антиковидный колл-центр по номеру в Уфе: 8(347) 218-19-19.