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В Башкирии в этом году от укусов клещей пострадали 227 детей

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии в этом году от укусов клещей пострадали 227 детей Фото: Олег Яровиков

По состоянию на 28 апреля, в медицинские организации по причине присасывания клещей обратились 485 человек, из них 227 — дети. По информации регионального Роспотребнадзора, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пострадавших увеличилось на 52%. К этой дате прошлого года в регионе было зарегистрировано 256 обращений.

В ведомстве также напомнили, что в Центре гигиены и эпидемиологии и его филиалах открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности вирусом клещевого вирусного энцефалита и боррелиями (возбудителями боррелиоза).

Как сообщила ﻿главный врач отдела Центра гигиены и эпидемиологии республики Вероника Говрова на брифинге по паводку, на сегодняшний день было исследовано 412 клещей, два клеща были положительны на клещевой энцефалит и 52 клеща на боррелиоз.

﻿Дезинфекция в Уфе 555 гектаро началась 26 апреля и завершится к 1 мая, а обработка территорий 25 тысяч гектаров от грызунов – до 31 мая. Работы по дезинфекции проведут парках, скверах, местах массового скопления людей.

По словам ﻿главного врача Центра дезинфекции Павла Мочалкина, обработка безвредна для людей и домашних животных. Дезинфекцию городских пространств проводят рано утром или ночью Территория безопасна через три часа после распыления. Домашним животным ничего не грозит, отметил он.

Экстренную иммунопрофилактику против клещевого вирусного энцефалита на территории можно сделать по следующим адресам:

﻿- ГКБ №21 на Лесном проезде, 3, корпус 3, (347) 232-54-91;

— ГКБ №5 на Цюрупы, 84, (347) 250-68-00;

— ГКБ №10 на Максима Горького, 47, (347) 243-25-38;

— Детской поликлинике №4 на Орджоникидзе, 15, (347) 283-51-84, (347) 263-00-41;

— Детской поликлинике №5 на Маршала Жукова, 18; (347) 241-27-97 ;

— РДК на Степана Кувыкина, 98, (347) 229-08-50;

— Больнице Демского района на Дагестанской,13А, (347) 281-47-17.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Роспотребнадзор, клещи
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