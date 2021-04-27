В Уфе двое суток ищут Данияра Мендигулова: он ушел из дома и не вернулся
В Уфе пропал 19-летний Данияр Мендигулов. Он ушел из дома 25 апреля и до сих пор не вернулся.
Поисковики отряда «Лиза Алерт» объявили его в розыск.
Приметы: рост 155 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие.
Был одет в темно-синюю куртку, темно-синие джинсы и черные кроссовки.
Для поиска нужна помощь добровольцев.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Данияра, просят сообщить на горячую линию отряда 8-800-700-54-52 или в службу спасения 112.