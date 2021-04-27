Главой Дюртюлинского района Башкирии продолжит работать Риф Юсупов
Решением Совета Дюртюлинского района Башкирии главой администрации назначен Риф Юсупов.
Заседание конкурсной комиссии на замещение должности главы администрации Дюртюлинского района состоялось 27 апреля.
«Я успешно прошел все испытания и хотел бы поблагодарить всех, кто поддерживал и верил в меня. Спасибо депутатскому корпусу, руководителям всех предприятий и хозяйств, моим заместителям, работникам администрации за плодотворную работу, я знаю, что мы и дальше будем делать всё для благосостояния наших жителей», — написал он на своей странице в соцсетях.