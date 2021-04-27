Фото: Илья Терехов Глава Межгорья Илья Терехов досрочно сложил полномочия Фото: Илья Терехов

Глава администрации ЗАТО Межгорье Илья Терехов досрочно сложил полномочия.

Во вторник, 27 апреля 2021 года решением Совета ЗАТО Межгорье в связи с отставкой по собственному желанию Илья Терехов освобожден от занимаемой должности.

«Временно исполняющим обязанности главы администрации ЗАТО Межгорье назначен Вячеслав Калугин», — сообщили в пресс-службе администрации главы Башкирии.

Илья Терехов руководил городом два года. Он был назначен на эту должность 15 апреля 2019 года после отставки Виктора Панченко.