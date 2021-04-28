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Упрощение получения налоговых вычетов, госуслуг и другие нововведения мая 2021 года

ОБЩЕСТВО

С мая 2021 года в силу вступают различные законы и нормативные акты, которые затрагивают самые разные стороны повседневной жизни. Расскажем о них подробнее.

Штрафы за высадку детей-безбилетников

За принудительную высадку ребенка, у которого нет билета или который не может оплатить проезд, если он едет один в автобусе, троллейбусе или трамвае, штраф составит: для водителя — 5 тыс. руб.; для кондукторов или контролеров — от 20 до 30 тыс. руб. Если ребенок едет в сопровождении взрослых, и они не платят за проезд, то должны покинуть транспорт на ближайшей остановке.

Упрощение получения налоговых вычетов

Станет проще получить имущественные (по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по кредитам) и инвестиционные (по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете) налоговые вычеты.

«Упрощенный порядок подразумевает общение граждан с налоговыми органами через личный кабинет на сайте ФНС. Причем право на получение вычета в таком формате налоговики будут проверять сами с помощью автоматизированной информационной системы — ни заполнять налоговую декларацию и справку 3-НДФЛ, ни собирать подтверждающие документы человеку не придется.

При этом срок проверки налоговиками права на вычет сократится до месяца, а общий срок получения вычета — примерно до полутора месяцев с момента подачи заявления. Закон упростит жизнь многим жителям России. Пандемия показала нам, как важно развивать цифровые технологии, делать доступ к госуслугам удаленным, чтобы воспользоваться ими человек мог в любой ситуации», — прокомментировал депутат Госдумы Рамзил Ишсарин.

Парламентарий напомнил, что действующий механизм требовал подачи декларации по НДФЛ с документами, подтверждающими право на вычет. И только после их проверки налоговой, на которую отводится до трех месяцев, человек может вернуть 13% подоходного налога с суммы расходов, по которым оформляется вычет. Новый закон вступает в силу с 20 мая.

Выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и детям войны в Башкирии

К 9 мая более 33 тысячам ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны вместе с пенсией выплатят по 10 тысяч рублей.

Согласно новому указу Главы Башкирии, в республике с 1 мая 2021 года начнутся ежегодные выплаты гражданам категории «дети войны». Согласно закону, «детьми войны» считаются граждане, родившиеся в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года.

Согласно законопроекту, для детей войны, проживающих на территории республики и не входящих ни в одну из льготных категорий, установят единовременную выплату за счёт средств регионального бюджета. Также у них будет право вне очереди пользоваться медицинскими услугами по программе госгарантий и вне очереди получать путёвку в организации стационарного социального обслуживания.

В Башкортостане проживает более 189 тысяч человек, относящихся к «детям войны». Из них порядка 13 тысяч человек не пользуются никакими льготами или мерами социальной поддержки.

Штрафы за нарушение ПДД при переезде через железнодорожные пути

Пересечение железнодорожных путей вне переезда, выезд на ж/д переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, остановка или стоянка на ж/д переезде, проезд через нерегулируемый ж/д переезд, если приближается поезд, влечет наложение штрафа в 5 тыс. рублей (ранее — 1 тыс.) или лишение права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев. Повышен штраф за другие нарушения правил проезда через ж/д переезды — до 5 тыс. рублей (ранее — 1 тыс.).

По данным авторов законопроекта, в год в России происходит до 300 столкновений поездов с автотранспортными средствами, в то время как такие ДТП, сопровождаясь сходом поездов с рельсов, отличаются большим количеством жертв и серьезным экономическим уроном.

Станет легче получать госуслуги

Функционал портала Госуслуг будет доступен также через интегрированные с ним информационные системы — например, информационную систему МФЦ и различные ведомственные порталы.

Изменение правил купли-продажи автомобилей с пробегом

С 1 мая 2021 года сделку по купле-продаже машины с пробегом можно будет проводить на портале Госуслуг. Теперь россияне смогут подписывать документы с помощью электронной подписи и отправлять их на регистрацию в ГИБДД в режиме онлайн.

Отмечается, что провести сделку через «Госуслуги» смогут только физлица. Для сделки продавец должен загрузить сканы паспорта транспортного средства (ПТС), свидетельства о регистрации (СТС), полиса ОСАГО (при наличии) на имя старого собственника и подать заявление на портале госуслуг. Также продавцу нужно будет выбрать, оставлять ли себе госномер.

Оформление сделки через сайт госуслуг позволит покупателю узнать больше информации о машине и владельце, а также об имеющихся штрафах и долгах.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Новые законы, Госдума РФ, Рамзил Ишсарин
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