Фото: ИА «Башинформ» Как в майские праздники будут работать поликлиники и пункты вакцинации в Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

В Минздраве Башкирии сообщили об организации оказания медицинской помощи населению в майские праздники.

В предпраздничные, праздничные дни: 1 мая — Праздник Весны и Труда, 9 мая — День Победы, 13 мая — Ураза-Байрам, медорганизации республики, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, будут работать в следующем режиме:

— 30 апреля – рабочий день, сокращенный на один час;

— 1 мая – праздничный день – с 08:00 до 17:00 часов, с приемом вызовов (в том числе неотложных) до 16:00 часов;

— 2 мая – воскресенье – с 08:00 до 16:00 часов вакцинация взрослого населения против новой короновирусной инфекции COVID-19;

— 3 мая – по графику субботы – с 08:00 до 17:00 часов, с приемом вызовов (в том числе неотложных) до 16.00 часов;

— с 4 по 7 мая – по графику рабочего дня;

— 8 мая – по графику субботы – с 08:00 до 17:00 часов, с приемом вызовов (в том числе неотложных) до 16:00 часов;

— 9 мая – праздничный день – с 08:00 до 16:00 часов вакцинация взрослого населения против новой короновирусной инфекции COVID-19;

— 10 мая – по графику субботы – с 08:00 до 17:00 часов, с приемом вызовов (в том числе неотложных) до 16:00 часов;

— 12 мая – рабочий день, сокращенный на 1 час;

— 13 мая – праздничный день – с 08:00 до 17:00 часов, с приемом вызовов (в том числе неотложных) до 16:00 час.

С 1 по 10 мая будет организована плановая госпитализация пациентов в соответствии с графиками госпитализации.

Также в этот период жители республики смогут пройти иммунизацию от новой короновирусной инфекции COVID-19. Все 155 пунктов вакцинации от коронавируса, включая мобильные, будут работать ежедневно.

Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях, будут работать в круглосуточном режиме. Бригады скорой медицинской помощи, травмпункты и дежурные службы медицинских организаций будут работать в усиленном режиме.

Работа специалистов в рамках акции «Здоровая республика – здоровый регион» будет организована в соответствии с графиками работы по соответствующим маршрутам.