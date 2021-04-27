Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 74.76 ↓

EUR 90.44 ↑

27 апреля Вторник

Уфа   °

Молния
Паводок на 27 апреля: уровень р. Белая у г. Уфы 475 см (-51), р. Уфы у п. Шакша 455 см (-66), р. Демы у д. Бочкаревки 631 см (-16)
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Минобре Башкирии рассказали, как будут работать школы и детские сады с 1 по 10 мая

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Минобре Башкирии рассказали, как будут работать школы и детские сады с 1 по 10 мая Фото: ИА «Башинформ»

В Министерстве образования и науки республики сообщили график работы общеобразовательных и дошкольных учреждений в майские праздники и в объявленные нерабочие дни.

Как пояснил агентству «Башинформ» первый заместитель министра образования и науки республики Ильдар Мавлетбердин, школы в Башкирии с 1 по 10 мая работать не будут. Школьников отправят на дополнительные выходные.

Для сотрудников организаций непрерывной работы — правоохранительных органов, скорой неотложной помощи, коммунальных служб, в детских садах организуют дежурные группы.

Ранее сообщалось, что дни с 1 по 10 мая объявлены выходными. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 11 мая — первый рабочий день.

 

ИА «Башинформ»

Теги: общеобразовательные учреждения
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Путин подписал указ о военных сборах в 2021 году
Граждан, пребывающих в запасе, в 2021 году призовут на военные сборы. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном
Названа средняя зарплата в Башкирии
Среднемесячная номинальная зарплата в Башкирии, начисленная работникам организаций в среднем за январь-февраль 2021 года, составила 37 448 рублей. Это на
Мертвого пассажира посадил на место водителя: в Башкирии экс-полицейского осудили за ДТП
Балтачевский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего экс-полицейского по статье «нарушение правил дорожного движения лиц
Новые льготы по транспортному налогу ввели в Башкирии
Новые льготы по транспортному налогу ввели в Башкирии. Соответствующий закон принят депутатами Госсобрания республики на апрельском пленарном заседании.
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть