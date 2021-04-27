Фото: ИА «Башинформ» В Минобре Башкирии рассказали, как будут работать школы и детские сады с 1 по 10 мая Фото: ИА «Башинформ»

В Министерстве образования и науки республики сообщили график работы общеобразовательных и дошкольных учреждений в майские праздники и в объявленные нерабочие дни.

Как пояснил агентству «Башинформ» первый заместитель министра образования и науки республики Ильдар Мавлетбердин, школы в Башкирии с 1 по 10 мая работать не будут. Школьников отправят на дополнительные выходные.

Для сотрудников организаций непрерывной работы — правоохранительных органов, скорой неотложной помощи, коммунальных служб, в детских садах организуют дежурные группы.

Ранее сообщалось, что дни с 1 по 10 мая объявлены выходными. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 11 мая — первый рабочий день.