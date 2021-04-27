Фото: Ксения Калинина В Башкирии ожидаются дожди со снегом и сильный ветер Фото: Ксения Калинина

МЧС по Башкирии предупреждает граждан об ухудшении погодных условий. Так, 28 апреля местами по республике ожидаются порывы ветра до 17 м/с. По данным синоптиков, в этот день прогнозируются небольшие дожди, ночью и утром в отдельных районах со снегом. Температура воздуха ночью составит -1,+4, днем 9-14.

В МЧС по РБ пояснили, что при сильном ветре (13,9-17,1 м/с) качаются стволы деревьев, гнутся большие ветки, трудно идти против ветра, говорить на ветру очень сложно. В результате интенсивной ветровой нагрузки могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щитовые установки, транспарант-перетяжкки на самостоятельных опорах, светодиодные панно. Сломанные небольшие деревья, крупные ветви могут перекрыть внутридомовые проезды и автомагистрали.