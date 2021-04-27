Студенты вузов могут уйти на дополнительные каникулы с 1 по 10 мая

Студенты вузов России могут уйти на дополнительные каникулы с 1 по 10 мая. Об этом сообщил заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев. Министерство образования и науки готовит соответствующий приказ.

«Мы сейчас уточняем формулировку, но скорее всего, будет так же, как год назад во время нерабочих дней: дополнительные каникулы, — сказал Афанасьев ТАСС. — Но это будет определяться приказом ректора и новым графиком учебного процесса».

Агентство «Башинформ» запросило информацию о работе общеобразовательных учреждений в праздники.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая 2021 года.