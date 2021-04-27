В Башкирии из-за возгорания сухой травы за сутки произошло 17 пожаров

﻿В Башкирии действует противопожарный режим в связи с лесными пожарами. На сегодняшний день в республике произошло 3 067 пожаров, 460 из них — случаи возгорания сухой травы. Об этом сообщил первый замначальника МЧС по РБ Эдуард Идрисов на сегодняшнем брифинге по паводковой ситуации.

По его словам, ﻿всего из-за огня погибло 105 человек, включая шесть детей, 89 пострадали. За последние сутки зарегистрировано 43 пожара, из них 17 — пожары из-за возгорания сухой травы.

«Республика большая, где-то топит, где-то сухая погода. Вчера было три случая возгорания сухой травы, сегодня уже 17﻿», – сказал Идрисов.

Он отметил, что в целом причина пожаров в 99% случаев – это человеческий фактор.

«Зачастую, 61% пожаров — ﻿это неосторожное обращение с огнем, 43% — нахождение в состоянии алкогольного опьянения, 25% — состояние сна. Поэтому в доме необходим извещатель, проверенный и работоспособный. Нужно также обязательно следить за состоянием аккумулятора», – добавил замначальника МЧС по РБ.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии прошел первый пик весеннего половодья.