Фото: Валерий Шахов В Башкирии завершился первый пик паводка Фото: Валерий Шахов

﻿Ситуация с паводком стабилизируется. Пик весеннего половодья позади, однако расслабляться еще рано, сообщил сегодня на брифинге по паводковой ситуации первый заместитель министра МЧС по РБ Эдуард Идрисов.

По его словам, ﻿вода на больших реках уходит. Речь идет о реках Дема и Белая, уровень воды идет на снижение, участки подтопленных территорий освобождаются.

Заместитель руководителя Камского бассейнового водного управления федерального агентства водных ресурсов Виталий Тюр отметил, что хотя реки региона и прошли первый пик половодья, говорить о его полном завершении еще рано. По его словам, в горных и лесных зонах из-за отрицательной температуры запасы воды фиксируются в больших объемах. Это значит, что уровень воды горных рек еще вырастет.

﻿«За последние три дня на Симе, Инзере мы увидели увеличение притоков. Это говорит о том, что грунтовые воды попадают в водные объекты и их объемы увеличиваются», – рассказал Виталий Тюр.

Эдуард Идрисов также отметил, что ﻿вместе со стабилизацией паводка на отдельных территориях региона вводится противопожарный режим, а ситуация с подтопленными участками в республике только идет на разрешение.