В Башкирии завершился первый пик паводка
В Башкирии завершился первый пик паводка Фото: Валерий Шахов
Ситуация с паводком стабилизируется. Пик весеннего половодья позади, однако расслабляться еще рано, сообщил сегодня на брифинге по паводковой ситуации первый заместитель министра МЧС по РБ Эдуард Идрисов.
По его словам, вода на больших реках уходит. Речь идет о реках Дема и Белая, уровень воды идет на снижение, участки подтопленных территорий освобождаются.
Заместитель руководителя Камского бассейнового водного управления федерального агентства водных ресурсов Виталий Тюр отметил, что хотя реки региона и прошли первый пик половодья, говорить о его полном завершении еще рано. По его словам, в горных и лесных зонах из-за отрицательной температуры запасы воды фиксируются в больших объемах. Это значит, что уровень воды горных рек еще вырастет.
«За последние три дня на Симе, Инзере мы увидели увеличение притоков. Это говорит о том, что грунтовые воды попадают в водные объекты и их объемы увеличиваются», – рассказал Виталий Тюр.
Эдуард Идрисов также отметил, что вместе со стабилизацией паводка на отдельных территориях региона вводится противопожарный режим, а ситуация с подтопленными участками в республике только идет на разрешение.