Назначен новый вице-мэр Уфы

﻿Глава администрации Уфы Сергей Греков 27 апреля на оперативном совещании сообщил о кадровых назначениях. ﻿﻿Вице-мэром Уфы по социальным вопросам назначена начальник Управления Главы РБ по общественно-политическому развитию Гуллярия Ялчикаева. Она будет курировать вопросы опеки и попечительства, образования и культуры.

Напомним, экс-заместитель главы администрации Уфы Алина Сулейманова покинула пост. Она была назначена заместителем мэра в декабре 2018 года.

Также стало известно, что начальником контрольного управления мэрии стал Винер Алибаев. Ранее он работал заместителем главы администрации Учалинского района и города Учалы по вопросам экономики.