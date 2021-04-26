Путин подписал указ о военных сборах в 2021 году

Граждан, прибывающих в запасе, в 2021 году призовут на военные сборы. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 26 апреля.

«Призывать в 2021 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ и органах Федеральной службы безопасности», — говорится в документе.

Правительству РФ и органам исполнительной власти субъектов поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан на военные сборы и проведением этих сборов.