Фото: ИА «Башинформ» МЧС Башкирии вновь предупреждает об усилении ветра Фото: ИА «Башинформ»

МЧС по Башкирии предупреждает граждан об ухудшении погодных условий. Так, 27 апреля местами по республике ожидаются порывы ветра до 17 м/с. По данным синоптиков, ночью существенных осадков не ожидается. Температура воздуха составит -1,+4. Днем небольшой дождь, по югу до умеренного. Температура воздуха +11,+16.

В МЧС РБ пояснили, что при крепком ветре (13,9-17,1 м/с) качаются стволы деревьев, гнутся большие ветки, трудно идти против ветра, говорить на ветру очень сложно. В результате интенсивной ветровой нагрузки могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щитовые установки, транспарант-перетяжкки на самостоятельных опорах, светодиодные панно. Сломанные небольшие деревья, крупные ветви могут перекрыть внутридомовые проезды и автомагистрали.