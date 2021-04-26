27 апреля жители Башкирии могут задать вопросы по начислению пенсий и социальных выплат

27 апреля с 10.00 до 13.00 часов в общественной приемной партии «Единая Россия» состоится тематический прием граждан по вопросам начисления пенсий и выплат, оказания правовой помощи гражданам старшего поколения. В приеме граждан примут участие представители Министерства семьи, труда и социальной защиты населения, Министерства здравоохранения Башкортостана, специалисты Управления пенсионного Фонда РФ по РБ, республиканского Центра социального обслуживания населения, а также члены Ассоциации юристов России.

Во время приема граждан будет работать телефон прямой линии (347) 226-78-25. Также можно отправить сообщения по номеру в WhatsApp: +7 903 353 11 03. Прием граждан будет проходить по адресу: г. Уфа, ул. Достоевского, 73