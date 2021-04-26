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В Башкирии благодаря санавиации спасли пациента с внутренним кровотечением

ОБЩЕСТВО

В Башкирии благодаря санавиации спасли пациента с внутренним кровотечением. Пациент обратился в Мишкинскую районную больницу с жалобами на рвоту. После обследования ему был поставлен предварительный диагноз — «язва желудка с кровотечением». Для дальнейшего оказания высокотехнологичной медицинской помощи было принято решение об экстренной эвакуации пациентки в РКБ им. Куватова.

«Благодаря утвержденному алгоритму оказания медицинской помощи пациентам с хирургической патологией в республике появилась возможность оперативно, адекватно, согласно стандартам не только оказывать медицинскую помощь в полном объёме, но и своевременно эвакуировать на дальнейший этап лечения в республиканские лечебные учреждения», — отметил и.о. главного врача медучреждения Валерий Гареев.

По информации пресс-службы Минздрава РБ, вертолеты санавиации полностью оснащены всем необходимым оборудованием, можно в кратчайшие сроки эвакуировать пациента для оказания необходимой медпомощи и на ходу проводить весь спектр реанимационных мероприятий при острых состояниях.

Напомним, развитие санитарной авиации в Башкортостане осуществляется в рамках национального проекта «Здравоохранение».

 

ИА «Башинформ»

Теги: здравоохранение
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