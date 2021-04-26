Фото: ИА «Башинформ» В этом году в Башкирии должны быть ликвидированы более 500 свалок Фото: ИА «Башинформ»

В этом году в Башкирии должны быть ликвидированы более 500 свалок, сообщил на оперативном совещании в Правительстве министр природопользования и экологии республики Урал Искандаров.

По его словам, пять мусорных полигонов почти заполнены, их остаточная вместимость составляет менее 2%. Это полигоны в городах Стерлитамак, Салават, в Уфимском (д.Сергеевка) и Кармаскалинском (с.Прибельский, д. Барьязибаш) районах.

Согласно законодательству, собственникам и арендаторам полигонов необходимо их рекультивировать. Собственники не спешат этим заниматься. Для решения этой проблемы необходимы меры прокурорского реагирования совместно с Управлением Росприроднадзора.

Как отметил министр, есть районы, которые еще с 2019 года не приступили к ликвидации свалок. Это Белорецкий, Иглинский, Караидельский, Мечетлинский районы. В этом году в Башкортостане должны быть ликвидированы более 500 свалок.

По данным республиканского кадастра отходов, всего в регионе осталось ликвидировать 2 122 несанкционированные свалки, общая площадь которых составляет 2200 гектаров.