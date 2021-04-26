Фото: ИА «Башинформ» В 12 районах Башкирии отсутствуют очистные сооружения Фото: ИА «Башинформ»

В 12 районах Башкирии отсутствуют очистные сооружения, то есть сброс сточных вод населенных пунктов данных районов осуществляется без очистки, сообщил на оперативном совещании в Правительстве министр природопользования и экологии республики Урал Искандаров.

«В республике в настоящее время большой проблемой является сброс загрязненных сточных вод с предприятий жилищно-коммунального сектора вследствие неэффективной работы либо полного отсутствия очистных сооружений канализации. В результате чего в водные объекты республики сбрасывается более 66% загрязнённых сточных вод отрасли от общего объема сброса по региону. По данным Министерства ЖКХ региона, износ действующих очистных сооружений составляет в среднем 77%. Очистные сооружения отсутствуют в 12 районах», — отметил министр.

По словам Урала Искандарова, мероприятия по строительству и реконструкции очистных сооружений в республике осуществляются крайне медленными темпами. Одним из вариантов решения проблемы является строительство локальных очистных сооружений для индивидуальных жилищных строений.