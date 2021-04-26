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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Общественник Шамиль Валеев примет участие в предварительном голосовании «Единой России»

ПОЛИТИКА

Руководитель аппарата Общественной палаты Башкортостана Шамиль Валеев подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России». Общественник намерен присоединиться к предвыборной гонке за место в парламенте страны, чтобы помогать родной республике в новом статусе.

«Первым толчком, заставившим задуматься о необходимости менять законодательство на федеральном уровне, стало изучение вопроса застройки городских лесов. В прошлом году, занимаясь данным вопросом, я понял, что закон не защищает наши любимые уфимские леса от распродажи и застройки. На данный момент по этой теме нет качественного регулирования», — поясняет свои мотивы Шамиль Валеев.

Несмотря на то, что общественник не состоит в партии, дорогу в региональный исполком «Единой России» он знает давно. С весны прошлого года вместе с волонтерами партии плечом к плечу Шамиль Валеев помогал жителям республики справиться с пандемией.

«Мы делали все для того, чтобы наше старшее поколение — бабушки и дедушки не чувствовали себя брошенными в пандемии. Доставляли им продукты и лекарства, оказывали другую необходимую помощь», — рассказывает Шамиль Валеев.
Руководитель аппарата Общественной палаты отметил, что собрать для участия в предварительном голосовании необходимые документы было несложно. По его словам, благодаря порталу «Госуслуги» это уже становится формальностью.
«Сейчас все это гораздо проще, чем раньше, когда за каждой бумажкой приходилось бегать по разным кабинетам. Лично у меня проблем со сбором документов не возникло. Думаю, это даже своеобразный тест – тот, кто хочет работать в законодательном органе страны, должен справиться с такой несложной задачей», — комментирует саму процедуру Шамиль Валеев.
Предварительное голосование — это возможность для людей далеких от политики попробовать свои силы. В этом году в кампанию активно включились волонтеры. О том, что их тоже нужно привлекать в государственные органы, для решения общероссийских задач говорил в начале марта на встрече с добровольцами Владимир Путин.
«Нужно давать возможность людям разных взглядов, разных убеждений оказаться во власти для того, чтобы в ходе открытой, не деструктивной, а открытой, честной борьбы мнений находить наиболее приемлемые решения для того, чтобы страна шла вперед. Люди делают это по зову души для того, чтобы решать те задачи, которые они считают наиболее важными, и тем способом, который им представляется наиболее эффективным. То есть у них есть и понимание, что надо делать и как надо делать. Но именно с такой мотивацией и должны приходить люди в различные уровни власти», — сказал глава государства.
Напомним, в Башкортостане продолжается приём заявок на участие в предварительном голосовании по отбору кандидатур в депутаты Госдумы. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте процедуры предварительного голосования, либо обратиться в региональный оргкомитет, расположенный по адресу: г.Уфа, ул. Цюрупы, 17. Здесь, на первом этаже в кабинете №10, ведется приём документов. Время работы приемной комиссии: с 9 до 18 часов с перерывом с 13 до 14 часов. В выходные и праздничные дни прием документов не проводится.

В пресс – службе регионального отделения «Единой России» рассказали, что по состоянию на 23 апреля для участия в предварительном голосовании по отбору кандидатур в депутаты Госдумы зарегистрировано 114 кандидатов.

С 19 апреля также на сайте предварительного голосования любой житель республики может зарегистрироваться для того, чтобы иметь возможность голосовать онлайн. Само предварительное голосование состоится в электронной форме с 24 по 30 мая с авторизацией пользователей через портал «Госуслуг». 1 июня будут объявлены его результаты.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Предварительное голосование, Единая Россия, выборы в Госдуму РФ
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