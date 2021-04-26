Общественник Шамиль Валеев примет участие в предварительном голосовании «Единой России»







Руководитель аппарата Общественной палаты Башкортостана Шамиль Валеев подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России». Общественник намерен присоединиться к предвыборной гонке за место в парламенте страны, чтобы помогать родной республике в новом статусе.

«Первым толчком, заставившим задуматься о необходимости менять законодательство на федеральном уровне, стало изучение вопроса застройки городских лесов. В прошлом году, занимаясь данным вопросом, я понял, что закон не защищает наши любимые уфимские леса от распродажи и застройки. На данный момент по этой теме нет качественного регулирования», — поясняет свои мотивы Шамиль Валеев.

Несмотря на то, что общественник не состоит в партии, дорогу в региональный исполком «Единой России» он знает давно. С весны прошлого года вместе с волонтерами партии плечом к плечу Шамиль Валеев помогал жителям республики справиться с пандемией.

«Мы делали все для того, чтобы наше старшее поколение — бабушки и дедушки не чувствовали себя брошенными в пандемии. Доставляли им продукты и лекарства, оказывали другую необходимую помощь», — рассказывает Шамиль Валеев.

«Сейчас все это гораздо проще, чем раньше, когда за каждой бумажкой приходилось бегать по разным кабинетам. Лично у меня проблем со сбором документов не возникло. Думаю, это даже своеобразный тест – тот, кто хочет работать в законодательном органе страны, должен справиться с такой несложной задачей», — комментирует саму процедуру Шамиль Валеев.

«Нужно давать возможность людям разных взглядов, разных убеждений оказаться во власти для того, чтобы в ходе открытой, не деструктивной, а открытой, честной борьбы мнений находить наиболее приемлемые решения для того, чтобы страна шла вперед. Люди делают это по зову души для того, чтобы решать те задачи, которые они считают наиболее важными, и тем способом, который им представляется наиболее эффективным. То есть у них есть и понимание, что надо делать и как надо делать. Но именно с такой мотивацией и должны приходить люди в различные уровни власти», — сказал глава государства.

Руководитель аппарата Общественной палаты отметил, что собрать для участия в предварительном голосовании необходимые документы было несложно. По его словам, благодаря порталу «Госуслуги» это уже становится формальностью. Предварительное голосование — это возможность для людей далеких от политики попробовать свои силы. В этом году в кампанию активно включились волонтеры. О том, что их тоже нужно привлекать в государственные органы, для решения общероссийских задач говорил в начале марта на встрече с добровольцами Владимир Путин. Напомним, в Башкортостане продолжается приём заявок на участие в предварительном голосовании по отбору кандидатур в депутаты Госдумы. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте процедуры предварительного голосования, либо обратиться в региональный оргкомитет, расположенный по адресу: г.Уфа, ул. Цюрупы, 17. Здесь, на первом этаже в кабинете №10, ведется приём документов. Время работы приемной комиссии: с 9 до 18 часов с перерывом с 13 до 14 часов. В выходные и праздничные дни прием документов не проводится.

В пресс – службе регионального отделения «Единой России» рассказали, что по состоянию на 23 апреля для участия в предварительном голосовании по отбору кандидатур в депутаты Госдумы зарегистрировано 114 кандидатов.

С 19 апреля также на сайте предварительного голосования любой житель республики может зарегистрироваться для того, чтобы иметь возможность голосовать онлайн. Само предварительное голосование состоится в электронной форме с 24 по 30 мая с авторизацией пользователей через портал «Госуслуг». 1 июня будут объявлены его результаты.