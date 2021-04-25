«Зеленая Башкирия»: в Сибае в двух скверах появились новые деревья

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Перед началом забега гости спортивного события приняли участие в экологической акции «Зелёная Башкирия» — в сквере Салавата Юлаева высадили 82 ели. Особенностью акции является высадка деревьев в знак уважения и благодарности нашим героям, в честь памятных дат и событий. В прошлом году в Сибае в рамках «Зеленой Башкирии» были высажены рябины и яблони на аллее Фронтовых подруг, ели и рябины в обновленном сквере «Аманат». В этом году традиция продолжилась – новые деревья вчера появились в сквере Ветеранов, а сегодня – в сквере Салавата Юлаева.

В число участников акции вошли премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров, руководитель администрации Главы РБ Александр Сидякин, заместитель премьер-министра правительства — министр здравоохранения РБ Максим Забелин, министр молодежной политики и спорта Башкортостана Руслан Хабибов, депутат Госдумы Зариф Байгускаров.