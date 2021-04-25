Золотодобывающую компанию в Баймакском районе обязали возместить ущерб, нанесенный природе

Фото: Олег Яровиков

























































Фото: Олег Яровиков

Деятельность золотодобывающей компании «Таналык» в Башкирии нанесла ущерб почвам в Баймакском районе на полмиллиарда рублей. Данное предприятие занимается разработкой золотоносного участка Таналыкская Россыпь в Баймакском районе. Жители Баймака и Баймакского района с 2019 года выражают свое недовольство деятельностью золотодобытчиков. По их мнению, компания негативно влияет на окружающую среду.

Бывший генеральный директор ООО «Таналык» Станислав Горбатенко обещал, что рекультивация местности будет выполнена после окончания лицензии, срок которой истекает в июле 2021 года. Однако местные жители так и не дождались обещанного, рекультивация не проводилась даже на частично выведенных из обращения участках. Выяснилось, что компания до сих пор не предоставила проект рекультивации.

Заместитель премьер–министра правительства Башкортостана Азат Бадранов в субботу, 24 апреля провел встречу с активистами, которые протестуют против варварского отношения к природе со стороны золотодобывающей компании. Разговор, который проходил в течение почти трех часов на самом месторождении, временами был эмоциональным. Жители района говорили: помимо того, что компания нанесла непоправимый вред плодородному слою почвы, из–за нее обмелела местная речка Таналык и даже поменялось русло ее течения.

После разговора, в котором принимали участие глава администрации Баймакского района Фанис Аминев, представители органов прокуратуры, Минэкологии, управления по недропользованию, компании ООО «Таналык», вице–премьер правительства дал ряд поручений.

В недельный срок золотодобывающая компания должна предоставить проект рекультивации месторождения и начать работы. Также компания должна начать принимать активное участие в социальной поддержке местного населения и неукоснительно соблюдать природоохранное законодательство.

«Нормативная база и федеральные законы, которые регулируют сферу экологии, требуют доработки. Рычагов воздействия на недропользователей не так много и меры реагирования на негативные последствия их деятельности зачастую носят запоздалый характер. Но наше общение с общественностью района совместно с представителями предприятия показало, что коммуникация и честный разговор лучше конфронтации, во время диалога можно прийти к разумным решениям. Посмотрим, как компания будет выполнять данные жителям свои обещания. Мы также договорились, что будет создана рабочая группа по общественному контролю за деятельностью предприятия. Ключевая роль принадлежит и местным властям. Если глава района понимает, что с одной стороны нужно создавать рабочие места, а с другой — сохранять экологию, природу для следующих поколений, принимает соответствующие и своевременные меры, то тогда и у жителей не будут возникать вопросы по работе тех или иных предприятий», — рассказал вице–премьер правительства Азат Бадранов после рабочего совещания в администрации Баймакского района.

«Чем грозит иной путь — показали недавние события в Норильске, в Усолье-Сибирском и в некоторых других точках. Мы обязательно поможем людям, которые здесь живут, но нельзя вновь допустить возникновения подобных экологических ситуаций. Прошу ускорить принятие закона, который установит финансовую ответственность собственников предприятий за ликвидацию накопленного вреда, за рекультивацию промплощадок», — сказал глава государства.

«Такой подход очень простой, как он звучит: «Получил прибыль за счет природы — убери за собой», — добавил Владимир Путин.

Напомним, в среду Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поручил ускорить принятие закона, устанавливающего финансовую ответственность предприятий за нанесение экологического вреда. Путин подчеркнул, что подходы России в области охраны окружающей среды носят абсолютно принципиальный характер и не подлежат ревизии. Российский лидер призвал действовать жестко в сфере охраны окружающей среды. Он отметил, что Росприроднадзор и другие контролирующие органы должны выполнять возложенные на них обязанности. По словам Азата Бадранова, лидер нашей страны дал четкий сигнал руководителям всех предприятий, которые в погоне за прибылью нарушают экологические законы и порой наплевательски относятся к окружающей среде.

Кстати, в прошлом году проверку соблюдения природоохранного законодательства на предприятии проводило Управление Южно-Уральского межрегионального Росприроднадзора совместно с прокуратурой и управлением ФСБ по Башкирии.

Проверяющие тогда установили, что ООО «Таналык» осуществляло добычные работы за пределами лицензионного участка Таналыкская Россыпь на площади 48 389 м².открытым бульдозерно-гидравлическим способом. Почвам как объекту охраны окружающей среды был причинен вред путем уничтожения плодородного слоя». По оценке ведомства, сумма ущерба составила 500 млн рублей. В отношении предприятия и его руководства были возбуждены административные дела по статьям о пользовании недрами без соответствующей лицензии, о сокрытии и искажении информации о состоянии окружающей среды, об использовании прибрежной защитной полосы водного объекта с нарушением ограничений.

ООО «Таналык» зарегистрировано в Москве. Бенефициаром компании является Владимир Хамуляк. Ему же принадлежат две другие золотодобывающие организации в Башкирии – ООО «Графское» и ООО «Султаново». В общей сложности, предприниматель является совладельцем пяти компаний. Выручка ООО «Таналык» в 2019 году составила 76,6 млн рублей, а чистый убыток – 7,4 млн рублей.

Исторический факт

Месторождения Таналыково-Баймакского горнорудного района впервые были разведаны поисковой экспедицией под руководством геолога Чайковского в 1835 году. В 1880-х годах золотопромышленник Горяев построил в Баймаке золотопромышленную фабрику и кирпичный корпус механического цеха.

В 1895 году бельгийский граф Роттермундт недалеко от села Мерясово поставил небольшую фабрику для извлечения золота из кварцевых руд. Вблизи села Кусеево наиболее известна на Урале шахта, где добывалось золото из кварцевой жилы.