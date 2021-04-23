Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии число жертв коронавируса достигло 430 Фото: ИА «Башинформ»

Республиканский оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией опубликовал данные по заболеваемости и умершим.

По данным на 23 апреля, за последние сутки в Башкирии скончались два человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. Таким образом, официально в списке жертв инфекции значатся 430 жителей.

Общее количество выявленных заболевших с начала пандемии составило 34 691. За сутки выявили 99 новых случаев заболевания COVID-19. Выписали за сутки 236 человек, с начала пандемии выписано 31 931 пациентов.

136 980 жителей региона получили два компонента вакцины, сообщили в оперштабе.