Фото: Газета "Выбор" В Башкирии кошка два дня просидела на дереве из-за бродячих псов Фото: Газета "Выбор"

В башкирском городе Салавате 22 апреля развернулась настоящая спасательная операция. На дереве, на высоте 4-5 этажей, жители дома №79 по Ленинградской улице обнаружили кошку. Как выяснилось позже, животное забралось так высоко из-за стаи бродячих собак.

«Я видела сегодня этих собак. Огромные! Не то что кошка, я, наверное, и сама бы залетела на дерево от испуга, — сказала горожанка Лариса Бикташева газете «Выбор». — В двенадцать часов дня ко мне пришла бабушка Фая и рассказала, что на дереве с шести утра сидит кошка и мяукает. Мы стали звонить везде. Сама я не уходила, ждала, что кто-то поможет, хотя и давление поднялось под 200 и сахар под 30. Но никто не приехал. Ночь мучилась, не спала, переживала. Вышла утром, увидела, что кошка залезла еще выше».

Жилищники ничем не смогли помочь испуганной кошке, которая уже вторые сутки голодала и не могла самостоятельно спуститься. На помощь пришли начальник пожарной части №36 Дмитрий Крупчино, командир отделения прапорщик внутренней службы Алексей Матвеев и старший прапорщик внутренней службы Александр Куркин. Профессиональные спасатели поднялись на дерево с помощью автолестницы. Оголодавшая кошка не сопротивлялась. Спасенное животное забрала к себе Лариса Бикташева.