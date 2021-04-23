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В Уфе блогер заплатит 20 тысяч рублей за размещение видео с полицейским в интернете

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Уфе блогер заплатит 20 тысяч рублей за размещение видео с полицейским в интернете Фото: Ксения Калинина

В Уфе иск к блогеру подал инспектор дорожно-патрульной службы, который заявил, что не давал согласия на размещение видео со своим участием.

Как пояснили в пресс-службе Управления МВД Уфы, в октябре прошлого года инспектор ДПС во время несения службы на пересечении улиц имени Города Галле — проспект Октября остановил автомобиль. Во время проверки документов водитель иномарки начал снимать на камеру действия полицейского, потом уфимец выложил видео в интернете.

Суд первой инстанции установил, что с ноября 2019 года по март 2020 года на видеохостинге появлялись видео с участием полицейского, который не давал согласия на размещение изображения. Сотрудник полиции подал иск к блогеру за то, что он использовал его изображение при отсутствии законного согласия в соответствии со статьей 152.1 Гражданского кодекса РФ.

Верховный суд РБ оставил без изменения решение Калининского районного суда о взыскании 20 тысяч рублей с автора роликов, снимавшего полицейского на камеру без его согласия.

 

ИА «Башинформ»

Теги: суд, МВД по РБ
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