Фото: Валерий Шахов В Башкирии за продажу энергетиков детям могут оштрафовать на 250 тысяч рублей Фото: Валерий Шахов

Депутаты Госсобрания Башкортостана установили штрафы за нарушение порядка продажи безалкогольных тонизирующих напитков.

В соответствии с законом розничная продажа безалкогольного тонизирующего напитка несовершеннолетнему, а также его продажа в школах, лагерях отдыха, больницах, в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях повлечет за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Штрафы за повторное правонарушение будут выше: для граждан – от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; для должностных лиц – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц – от двухсот тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.

«Закон, устанавливающий ограничения в данной сфере, был принят нами в 2020 году. Введение ответственности за нарушение ограничений – механизм, обеспечивающий практическую реализацию закона. При неумеренном употреблении энергетики плохо влияют на здоровье, особенно на неокрепший, растущий организм детей. При этом именно подростки зачастую пьют энергетики бесконтрольно, не думая о последствиях. Результатом могут стать проблемы с нервной, пищеварительной или сердечно-сосудистой системой», — прокомментировал спикер парламента Константин Толкачев.