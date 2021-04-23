Фото: Валерий Шахов Башгидрометцентр: «Мы не ждем прохождения второй волны паводка на максимальных уровнях» Фото: Валерий Шахов

В Уфе на брифинге по паводковой ситуации в Башкирии в прямом эфире на БСТ 23 апреля главный синоптик Башгидрометцентра Анна Козаева объяснила, каким образом дождливая погода скажется на уровнях воды в реках республики.

«Да, безусловно, дожди скажутся на уровнях, потому что боковой приток к Павловке несколько возрастет, хотя он сейчас упал почти на 800 кубов – максимум доходил до 2400, сейчас приток составляет 1600. Поэтому дожди скажутся на поддержании уровней воды, то есть уровни будут снижаться медленнее. По горным рекам прогнозируется увеличение на 30-50 см уровня, но по сравнению с тем, что реки упали на метр и более, мы не ждем прохождения второй волны паводка на максимальных уровнях», — пояснила она, добавив, что притоки как к Павловскому, так и к Юмагузинскому водохранилищам не будут катастрофически резкими.

По словам Анны Козаевой, везде уже произошел спад уровней воды, за исключением нижнего течения реки Белой. Здесь ждут повышение уровня воды в районе Кушнаренково, Бирска и Андреевки.

Ранее также на брифинге председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров заявил, что дожди существенно не повлияют на рост уровня воды в реках.