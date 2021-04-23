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Главный синоптик Башкирии сообщила о прогнозе погоды на ближайшую неделю

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Главный синоптик Башкирии сообщила о прогнозе погоды на ближайшую неделю Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии в ближайшую неделю сохранится дождливая погода. Об этом на брифинге по паводковой ситуации в регионе в прямом эфире БСТ 23 апреля сообщила главный синоптик Башгидрометцентра Анна Козаева.

«Могу огорчить жителей республики. Дело в том, что мы будем находиться под влиянием циклона, будут проходить фронты. Поэтому погода будет неустойчивой. В ближайшие выходные мы ждем погоду с дождями, с преобладающей температурой ночью +1,+6, днем +9,+14. В понедельник-вторник вероятность осадков небольшая, но местами могут пройти небольшие дожди. Температура воздуха может несколько повыситься до +10,+15. В среду-четверг опять вероятность осадков возрастает, проходят очередные фронтальные разделы», — сказала Анна Козаева.

В праздничные дни мая вероятность осадков сохраняется, но точный прогноз будет известен на следующей неделе.

 

ИА «Башинформ»

Теги: погода
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