Фото: Ксения Калинина Житель Башкирии скончался от опасной болезни, которой заразился на отдыхе в Занзибаре Фото: Ксения Калинина

В Башкортостане регистрируются единичные случаи завозной малярии. Как сообщается на сайте республиканского Роспотребнадзора, в марте 2021 года зафиксирован летальный случай от завозной малярии тропической формы. Известно, что житель Башкирии путешествовал в Восточной Африке, в Занзибаре. Именно там он и заразился смертельно опасной болезнью.

По данным ведомства, в 2018 году было зафиксировано два случая заболевания малярией (трехдневная форма), завезенные из Индии и Нигерии (Западная Африка), в 2019 и 2020 году – не было ни одного случая завозной малярии.

«Малярия — широко распространенная и опасная для жизни болезнь многих тропических и субтропических стран. Сейчас местная малярия регистрируется более чем в 100 странах мира, где широко распространен переносчик — малярийный комар и имеются природно-географические условия для развития в нем возбудителя. Малярию вызывают простейшие кровепаразиты, передающиеся через укусы инфицированных комаров, — пояснили в ведомстве. — Распространению малярии в мире способствуют интенсивная миграция населения, в том числе туристов, сезонных рабочих, глобальное потепление климата, увеличение количества осадков, устойчивость малярийных комаров к инсектицидам и возбудителей малярии к лекарственным препаратам».

Ежегодно в мире болеют малярией от 100 до 300 миллионов человек, из них 90% в тропической Африке, где погибает до одного миллиона человек. Завоз малярии в Россию осуществляется в основном из Африканского континента, Юго-Восточной Азии, Южной Америки.