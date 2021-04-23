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Паводок на 22 апреля: уровень р. Белая у г. Уфы 628 см (-9), р. Уфы у п. Шакша 679 см (-3), р. Демы у д. Бочкаревки 557 см (+47)
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В Башкирии за сутки затопило несколько садовых товариществ

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

В Башкирии за сутки затопило несколько садовых товариществ Фото: Валерий Шахов

Спасатели Башкирии пристально следят и контролируют 19 ситуаций с подтоплениями в четырех районах. Об этом сообщил первый заместитель начальника Главного Управления МЧС России по республике Эдуард Идрисов.

«В результате подъема уровня рек затопило 939 придомовых и приусадебных участков. За последние сутки 395 земельных территорий остались под водой. Это садовое товарищество в Чишминском районе», — уточнил представитель ведомства.

23 апреля вода присутствует на 83 придомовых территориях, в одном жилом доме и 138 дачных домах, 14 участках дорог. В пункте временного размещения находятся два человека.

По данным пресс-службы регионального МЧС, в Чишминском районе подтоплены территории шести садовых товариществ, где находятся 15 человек (детей нет), перелив через автодорогу в СНТ:

СНТ «Озерная», перелив через автодорогу на СНТ и подтопление 45 участков, в которых проживают 2 взрослых человека;

СНТ «Здоровье», подтопление 186 участков (проживает 6 взрослых человека);

СНТ «Тюльпан», подтопление 32 участков (проживают 3 человека);

СНТ «Черемушки», подтопление 58 участков (проживают 3 человека);

СНТ «Строитель», подтопление 28 участков (проживающих нет);

СНТ «Солнечная поляна», подтопление 46 участков (проживает 1 человек).

 

ИА «Башинформ»

Теги: паводок-2021
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