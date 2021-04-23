Фото: Ксения Калинина В ГИБДД разработали новые ПДД Фото: Ксения Калинина

Госавтоинспекция разработала новые Правила дорожного движения, где планируется существенно расширить список технических неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация автомобилей.

С проектом ознакомилось издание «КоммерсантЪ». Из документа следует, что уже в следующем году сотрудники ГИБДД смогут штрафовать водителей за использование шипованных покрышек летом, защитные пленки на стеклах фар, а также за поврежденный бампер после ДТП, если его внутренняя железная часть выступает за пределы габаритов машины и может нанести травму пешеходу.

В перечень неисправностей войдут и мешающий обзору видеорегистратор, ошибки в бортовом компьютере, отсутствие цепей противоскольжения у водителей грузовиков. Впервые нарушением станет отсутствие противосолнечных козырьков и подушек безопасности, предусмотренных производителем.

Сейчас проект поправок находится на изучении у экспертов в Аналитическом центре при правительстве РФ в рамках «регуляторной гильотины». Планируемый срок вступления в силу поправок — 1 марта 2022 года.