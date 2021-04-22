Фото: ИА «Башинформ» В этом году «Бессмертный полк» 9 мая вновь пройдет в онлайн-формате Фото: ИА «Башинформ»

Федеральный штаб по празднованию Дня Победы принял решение о переносе шествия «Бессмертный полк» на 24 июня, сообщил на заседании в Правительстве руководитель администрации Главы Башкирии Александр Сидякин. Ранее планировалось, что в массовой акции в Уфе примут участие 150 тысяч человек, по республике в целом – около 400 тысяч.

Такое решение принято из-за высокого риска массового заражения коронавирусом. Но в онлайн формате акция состоится во всех регионах России. Для участия нужно до 9 мая загрузить фотографию и информацию о ветеране на портал https://2021.polkrf.ru

Все торжественные мероприятия в Башкортостане в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.

7 мая в Уфе, в ГКЗ «Башкортостан» состоится праздничный концерт, будет организована выставка из фондов Республиканского музея Боевой Славы.

9 мая традиционно пройдёт торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню в уфимском парке Победы. В ней примут участие ветераны, воспитанники военно-патриотических клубов, волонтёры и активисты патриотических организаций.

В Уфе на проспекте Октября организуют торжественное прохождение военнослужащих Уфимского территориального гарнизона, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти и организаций. В параде примут участие свыше 1,5 тысячи человек личного состава, духовой оркестр, современная военная техника и техника времён Великой Отечественной войны, а также малая авиация. На площадке перед Русским драмтеатром развернут экспозицию военных машин.

На площади имени Ленина состоится праздничный концерт, хедлайнером которого станет известная российская группа «Любэ».

Торжественные мероприятия в честь Дня Победы в Уфе завершат праздничным салютом на площади имени Ленина и перед дворцом культуры УМПО.

Прямую трансляцию праздника будет вести телеканал «БСТ».

«В городах и районах республики мобильные автоклубы местных домов культуры будут выезжать к ветеранам, которые не смогут лично принять участие в торжественных мероприятиях, и там перед окнами их домов пройдут персональные концерты и парады в их честь», – сообщила министр культуры Башкортостана Амина Шафикова.

К празднику поручено привести в порядок обелиски, памятные места, воинские захоронения.

Кроме того, в преддверии праздника навестят и поздравят всех ветеранов республики.

В Башкортостане на сегодняшний день проживают 22 922 ветерана Великой Отечественной войны и членов семей погибших (умерших) участников сражений, в том числе 493 фронтовика, 189 инвалидов войны, 84 человека, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 6 332 вдовы участников войны, 15 733 труженика тыла и 91 бывший несовершеннолетний узник концлагерей.