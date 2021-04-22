Радий Хабиров находится в плановом отпуске
Глава Башкортостана Радий Хабиров находится в плановом отпуске. Об этом сообщила пресс-служба Главы республики.
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