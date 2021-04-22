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В Уфе начался прием заявок на конкурс создания памятника архитектору Черниковска

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Уфы

В Уфе начался прием заявок на конкурс создания памятника архитектору Черниковска Фото: администрация Уфы

Стартовал прием заявок на конкурс по созданию арт-объекта, посвященного главному архитектору Черниковска Маргарите Куприяновой. Об этом сообщили в администрации Уфы.

Напомним, что памятник Маргарите Куприяновой планируется установить на пересечении двух главных улиц Черниковки, в конце Первомайской аллеи. К конкурсу привлекаются студенты и все желающие выразить свое видение арт-объекта в виде эскиза или макета. Прием конкурсных заявок осуществляется с 19 апреля по 21 мая 2021 года, до 29 июня 2021 года будет выбран победитель.

Эскизы и модели арт-объекта разместит во время конкурса выставочный зал «Ижад», ранее писал «Башинформ». Для того, чтобы в голосовании смогли принять участие все жители республики, выбор арт-объекта планируют провести в интернете.

Организатором конкурса выступает Центр местной активности города Уфа при поддержке Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества администрации Уфы и администрации Орджоникидзевского района.

Конкурс проводится в рамках празднования 105-летнего юбилея со дня рождения Маргариты Николаевны Куприяновой, который будет отмечаться в 2023 году, и празднования 450-летия Уфы в 2024 году.

Ознакомиться с условиями можно в Положении о проведении конкурса.

Ранее «Башинформ» сообщал, что к празднованию 450-летнего юбилея Уфы, который будет отмечаться в июне 2024 года, в столице Башкирии планируется установить несколько новых памятников: первому губернатору Уфимской губернии Аксакову Григорию Сергеевичу, главному архитектору города Черниковска – Маргарите Куприяновой.

В разработанную Московским центром урбанистики программу развития Уфы включен ряд памятников выдающимся людям, чья жизнь и творчество были связаны с Башкирией и ее столицей: памятник писателю Сергею Довлатову, писателю Ярославу Гашеку, герою наполеоновских войн Евграфу Гладышеву, герою национального эпоса Урал-батыра, штурману Валериану Альбанову,.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Черниковка, архитектор
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