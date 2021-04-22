В Уфе проходит Всероссийская конференция «Эпидбезопасность медицинской деятельности»

22-23 апреля в Уфе, в Конгресс-холле «Торатау» проходит Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Эпидемиологическая безопасность медицинской деятельности». Организаторы мероприятия — Министерство здравоохранения России и Башкортостана, Башгосмедуниверситет», Национальная ассоциация специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (НАСКИ)

В форуме принимают участие врачи-эпидемиологи органов и учреждений здравоохранения и Роспотребнадзора, врачи лечебного профиля, врачи-бактериологи, клинические микробиологи, врачи клинической лабораторной диагностики, дезинфектологи, паразитологи, организаторы здравоохранения, специалисты Росздравнадзора, специалисты сестринского дела и другие.

В программе конференции представлены наиболее актуальные вопросы эпидемиологии, гигиены и общественного здравоохранения. В числе обсуждаемых вопросов — меры по обеспечению химической и биологической безопасности населения России, реалии и перспективы вакцинопрофилактики населения, обеспечение качества и безопасности медицинской деятельности, риск-ориентированный подход к профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи.

«Сегодня на фоне распространения коронавирусной инфекции, вопросы, связанные с эпидемиологической безопасностью медицинских организаций, приобретают особенную актуальность, — рассказал председатель НП «НАСКИ», академик РАН, завкафедрой эпидемиологии МГМУ им. И.М. Сеченова Николай Брико. — Риск заноса инфекции, когда много больных, очень высок, и важно организовать соответствующие мероприятия, чтобы не было дальнейшего распространения среди пациентов, медперсонала, который страдает, в первую очередь. Это было не только в нынешнюю пандемию, но во время вспышки тяжелого острого респираторного синдрома (SARS-CoV) в 2002 году, в 2012 году, и во время ближневосточного респираторного синдрома в 2012 году. 18-20% из заболевших были медики. Собственно, ведь из эпидбезопасности формируется качество медицинской помощи. Нужно отметить, что нынешний год стал для России годом новых технологий. Успехи впечатляющие — это и разработка тест- систем, трех эффективных вакцин против коронавирусной инфекции, препаратов для лечения и профилактики. Наши ученые внесли большой вклад в обеспечение эпидбезопасности».

Ученый настоятельно рекомендует всем вакцинироваться от COVID-19.

«Вакцинация — это самое эффективное мероприятие которое придумало человечество. Именно благодаря вакцинации продолжительность жизни за прошлый век выросла на 25 лет. Мы сегодня можем контролировать более 50 инфекций, полиомиелит, корь, краснуху, ликвидировали оспу. COVID-19 — не исключение, оборвать эпидемическую цепочку может только вакцинация. Она защищает каждого и весь коллектив», — добавил Николай Брико.

«Мы сегодня осуждаем совершенно новый подход к обеспечению эпидимиологической безопасности, — отметила завкафедрой эпидемиологии Пермского госмедуниверситета, доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм. — К сожалению, регистрация заболеваемости инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи, у нас находится на низком уровне. Это не позволяет нам проводить качественную эпидемиологическую диагностику. То, что региструем, лишь надводная часть айсберга. Мы хотим изменить подход к системе регистрации инфекций, что сегодня и является предметом нашего обсуждения. И второе — это риск-ориентированный подход к профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. Новые позиции мы разрабатываем последние два года. Ковид немного нарушил наши планы, но мы рады, что сегодня обсуждаем эту проблему в офлайн-режиме»