В Уфе пройдут тематические ярмарки «Всё для сада и огорода»
В Уфе в выходные дни пройдут тематические ярмарки «Всё для сада и огорода». Об этом сообщили в администрации города.
Время работы ярмарок с 10.00 до 16.00 часов. Горожан и гостей столицы ждут на следующих площадках:
24 апреля
— ул. Правды на участке от улицы Таллинской до улицы Ухтомского в Демском районе;
— площадка около домов по улице Рабкоров, 3,5,7, в Кировском районе;
— площадка перед Дворцом спорта по улице Рихарде Зорге, 41, в Октябрьском районе.
25 апреля
— площадка около домов по улице Рабкоров, 3,5,7, в Кировском районе;
— площадка перед Дворцом спорта по улице Рихарде Зорге, 41, в Октябрьском районе.
К участию в ярмарке приглашаются республиканские плодопитомники и производители сельскохозяйственной продукции.
«Учитывая наступление теплого периода года на сельскохозяйственной ярмарке запрещается продажа мяса, мясопродуктов и молочных изделий без соблюдения температурного режима», — отметили в мэрии.