В Уфе пройдут тематические ярмарки «Всё для сада и огорода»

В Уфе в выходные дни пройдут тематические ярмарки «Всё для сада и огорода». Об этом сообщили в администрации города.

Время работы ярмарок с 10.00 до 16.00 часов. Горожан и гостей столицы ждут на следующих площадках:

24 апреля

— ул. Правды на участке от улицы Таллинской до улицы Ухтомского в Демском районе;

— площадка около домов по улице Рабкоров, 3,5,7, в Кировском районе;

— площадка перед Дворцом спорта по улице Рихарде Зорге, 41, в Октябрьском районе.

25 апреля

— площадка около домов по улице Рабкоров, 3,5,7, в Кировском районе;

— площадка перед Дворцом спорта по улице Рихарде Зорге, 41, в Октябрьском районе.

К участию в ярмарке приглашаются республиканские плодопитомники и производители сельскохозяйственной продукции.