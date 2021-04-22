Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 76.81 ↑

EUR 92.29 ↓

22 апреля Четверг

Уфа   °

Молния
Паводок на 22 апреля: уровень р. Белая у г. Уфы 628 см (-9), р. Уфы у п. Шакша 679 см (-3), р. Демы у д. Бочкаревки 557 см (+47)
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе пройдут тематические ярмарки «Всё для сада и огорода»

ОБЩЕСТВО

В Уфе в выходные дни пройдут тематические ярмарки «Всё для сада и огорода». Об этом сообщили в администрации города.

Время работы ярмарок с 10.00 до 16.00 часов. Горожан и гостей столицы ждут на следующих площадках:

24 апреля

— ул. Правды на участке от улицы Таллинской до улицы Ухтомского в Демском районе;

— площадка около домов по улице Рабкоров, 3,5,7, в Кировском районе;

— площадка перед Дворцом спорта по улице Рихарде Зорге, 41, в Октябрьском районе.

25 апреля

— площадка около домов по улице Рабкоров, 3,5,7, в Кировском районе;

— площадка перед Дворцом спорта по улице Рихарде Зорге, 41, в Октябрьском районе.

К участию в ярмарке приглашаются республиканские плодопитомники и производители сельскохозяйственной продукции.

«Учитывая наступление теплого периода года на сельскохозяйственной ярмарке запрещается продажа мяса, мясопродуктов и молочных изделий без соблюдения температурного режима», — отметили в мэрии.

 

ИА «Башинформ»

Теги: ярмарки
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Скоростная трасса Казань - Екатеринбург пройдет через Башкирию, проект анонсировал Путин
В ходе послания Федеральному собранию России президент страны Владимир Путин упомянул о планах строительства трассы Москва - Екатеринбург «за три года».
В Минтруде пояснили, как можно будет получить выплаты на школьников
Министр труда России Антон Котяков в эфире телеканала «Россия24» рассказал, как получить единовременную выплату на детей школьного возраста. Ранее в свое
Семьям с детьми школьного возраста выплатят 10 тысяч рублей на каждого ребенка: Путин
Семьям с детьми школьного возраста в августе текущего года выплатят 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Меру распространят и на будущих первоклассников.
В Стерлитамаке руководителей колонии подозревают в хищении бюджетных средств
В Стерлитамаке следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам мошенничества по факту хищения бюджетных средств при заключении фиктивных контракт
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть