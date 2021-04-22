Фото: Минздрав РБ В Башкирии во время работы «поезда здоровья» медики спасли жизнь пациенту Фото: Минздрав РБ

В Башкирии во время выезда «поезда здоровья» в рамках акции «Здоровая республика — здоровый регион» медики вовремя диагностировали у жителя Салаватского района инфаркт и спасли ему жизнь.

Пожилой мужчина из деревни Ташаулово пришёл проверить свое здоровье у медицинских специалистов, работающих на передвижных комплексах. При прохождении ЭКГ медицинская сестра функциональной диагностики Месягутовской больницы Лена Баишева выявила у него явные признаки инфаркта миокарда.

В кратчайшие сроки пациента госпитализировали в первично-сосудистое отделение центральной районной больницы района, где ему оказали высокотехнологичную помощь. Было принято решение о проведении ангиографии. Эндоваскулярные хирурги успешно выполнили стентирование и восстановили кровоснабжение миокарда.

На данный момент пациент проходит восстановительное лечение и идёт на поправку, отметил главный врач медучреждения Валерий Трофимов.

Напомним, акция «Здоровая республика – здоровый регион» направлена на улучшение доступности медицинской помощи, в том числе и в плане повышения эффективности проведения профилактических осмотров, диспансеризации и работы мобильных центров здоровья для населения республики, преимущественно живущих в отдаленных и малонаселенных пунктах. В ходе акции люди, живущие в сельской местности, смогут проконсультироваться у специалистов, пройти медицинский осмотр и получить первичную медицинскую помощь.

За три дня работы акции «Здоровая республика — здоровый регион» уфимские медики приняли 3332 жителей районов, сообщал ранее «Башинформ».